Сульшер: пусть у меня лучше будет дыра в составе, чем ***** (дурак)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, на что он обращает внимание при формировании состава.



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- Пусть у меня лучше будет дыра в составе, чем ***** (дурак). Характер - это очень важно. Мы команда. Вы хотите, чтобы у игроков было чуть-чуть эгоизма, но они должны уметь адаптироваться.Всегда будут футболисты, которые хотят играть больше. Но если команда хочет быть успешной, то игроки должны быть готовы выходить на поле в разное время. Я чувствую, что сейчас в команде нет ни одного гнилого яблока, - сказал Сульшер в интервью United We Stand.Напомним, что Оле-Гуннар Сульшер стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018-го года, вступив в должность исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.В марте 2019-го года с норвежским специалистом был заключен полноценный контракт сроком на три года.В текущем сезоне английской Премьер-лиги "манкунианцы" занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.Напомним, что все матчи АПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.