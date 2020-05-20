Как сообщает L'Equipe, "сороки" сделали португальцу выгодное в финансовое плане предложение, но специалист ответил отказом.
Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш, ранее тренировавший "Зенит", близок к уходу из французского клуба.
В ближайшее время у "Ньюкасла" должен смениться владелец. Новым владельцем станет соратник наследного принца Саудовской Аравии Ясир Аль-Румайян. В британских СМИ сообщается, что он сделает большие вложения в "Ньюкасл", в связи с чем клуб может приобрести несколько дорогих игроков.
Андре Виллаш-Боаш отказался возглавить "Ньюкасл"
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш отклонил предложение "Ньюкасла" возглавить команду.
malaymail.com
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