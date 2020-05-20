"ПСЖ" заинтересован в приобретении Обамеянга

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру во Франции.



Как сообщает Le 10 Sport, в услугах габонского форварда заинтересован "ПСЖ". Парижскому клубу конкуренцию могут составить "Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".



Контракт 30-летнего футболиста с "Арсеналом" действует до 2021 года. В СМИ сообщалось, что игрок недоволен отсутствием амбиций у "Арсенала" и хочет сменить команду.