Исполнительный директор АПЛ: уверен в возобновлении сезона в июне

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс утверждает, что сезон возобновится в июне.

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- Уверен в возобновлении сезона. Мы сделали первый шаг. Это здорово для всех, в том числе болельщиков, видеть игроков на тренировочных полях. Мы бы не сделали первый шаг по возвращению к тренировкам, если бы не были уверены, что создали крайне безопасную среду для наших игроков, - приводит слова Мастерса BBC.Также он не отрицает, что также возможно и досрочное завершение сезона.Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ 1 июня. Но затем это решение было отложено. Также сообщалось, что чемпионат Англии могут завершить досрочно. Более того, следующий сезон английской Премьер-лиги имеет все шансы пройти без зрителей на трибунах.Отметим, что команды сыграли неполных 29 туров в текущем розыгрыше чемпионата Англии. По их итогам "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков.