Давид Луис признался, в какой клуб хотел бы вернуться

Защитник "Арсенала" Давид Луис рассказал о любви к "Бенфике" в интервью пресс-службе португальского клуба.

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- Я всегда говорил, что хотел бы завершить свою карьеру в "Бенфике", и мои чувства неизменны.



Я люблю этот клуб и хотел бы снова выйти на поле "Эстадиу Да Луш" в родных цветах. Помню все, что я здесь пережил и прочувствовал, все, чем "Бенфика" является в моей жизни… Этот клуб больше, чем любой футболист, - сказал бразилец.



В нынешнем сезоне АПЛ Давид Луис провел 25 матчей, в которых забил два мяча. Его соглашение с лондонцами действует до мая следующего года.



В составе "Бенфики" Давид Луис провел четыре сезона. За это время защитник успел выиграть португальский чемпионат и дважды Кубок Португальской лиги.