Дибала и Пьянич отказались переходить в "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Ювентуса" Пауло Дибала и Миралем Пьянич отказались от предложения "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает RAI Sport, английский клуб летом хочет расстаться с полузащитником Полем Погба, которого хочет приобрести "Ювентус". Для осуществления этой сделки должен был произойти обмен игроками, однако аргентинский форвард Пауло Дибала и боснийский хавбек Миралем Пьянич отказались переходить в клуб из АПЛ.



Ранее сообщалось, что в услугах Пьянича заинтересована "Барселона". Отмечалось, что каталонцы заключат с игроком контракт на пять лет.



Дибала в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 24 матча, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач. Пьянич провел 22 матча, забил 3 гола и сделал 4 голевых паса.