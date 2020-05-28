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Шесть клубов АПЛ в десятке самых дорогих команд. "Ювентус" вылетел из топ-10

Football Benchmark опубликовал рейтинг 15-ти самых дорогих футбольных клубов мира в 2020 году.
Фото: Известия
Рейтинг выглядит следующим образом:

1. "Реал Мадрид" (Испания) – € 3,478 млрд
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – € 3,342 млрд
3. "Барселона" (Испания) – € 3,193 млрд
4. "Бавария" (Германия) – € 2,878 млрд
5. "Ливерпуль" (Англия) – € 2,658 млрд
6. "Манчестер Сити" (Англия) – € 2,606 млрд
7. "Челси" (Англия) – € 2,218 млрд
8. "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) – € 2,067 млрд
9. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – € 1,911 млрд
10. "Арсенал" (Англия) – € 1,852 млрд
11. "Ювентус" (Италия) – € 1,735 млрд
12. "Боруссия" Д (Германия) – € 1,281 млрд
13. "Атлетико" (Испания) – € 1,197 млрд
14. "Интер" (Италия) – € 983 млн
15. "Шальке-04" (Германия) – € 814 млн.


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Теги: Ла Лига АПЛ Бундеслига Серия А Лига 1
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