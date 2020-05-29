Напомним, сегодня, 29 мая Аршавину исполняется 39 лет.
"Я бы хотел пробыть там дольше и играть ярче. Но я оставил зарубку в истории "Арсенала" — своим покером в ворота "Ливерпуля" точно. Я бы мог там заиграть лучше. Для этого нужно было уезжать туда пораньше. Почему я перестал играть? Уолкотт, Касорла, Подольски в то время выглядели сильнее, чем я, поэтому тренер использовал их", - цитирует Аршавина "Матч ТВ"
Аршавин перешел в "Арсенал" зимой 2009 года. На его счету 105 матчей за лондонский клуб и 23 гола.
Также Аршавин выступал за петербургский "Зенит", "Кубань" и "Кайрат". В его активе 74 матча и 17 голов за сборную России.
Аршавин: я оставил зарубку в истории "Арсенала"
Бывший футболист "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин вспомнил период своей карьеры в лондонском клубе.
bleacherreport.com
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