Аршавин назвал одноклубника Головина лучшим партнером по команде за свою карьеру

- Из российских - Кержаков. У нас с ним взаимопонимание на поле было просто на каком-то невероятном уровне. А вообще - Фабрегас. Он всегда видел такие ходы на поле, о которых я даже думать не мог, - сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.
Андрей Аршавин и Александр Кержаков играли вместе в "Зените". Кержаков, также как и Аршавин завершил карьеру футболиста.
С Сеском Фабрегасом футболист выступал за лондонский "Арсенал". Сейчас испанец играет в "Монако" вместе с Александром Головиным.
Сегодня Андрею Аршавину исполнилось 39 лет.
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Экс-игрок "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин назвал лучших игроков, с которыми когда-либо выступал в одной команде.
Фото: RT News
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