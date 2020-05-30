С 1 июня в Великобритании разрешается проведение спортивных событий

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сказал, что с 1 июня официально разрешается возобновить профессиональные спортивные соревнования в стране.

Фото: АПЛ

Об этом сообщает The Sun. Дауден подчеркнул, что такое решение согласовано со всеми инстанциями и ситуация согласована с эпидемиологами.



Также министр сказал, что матчи АПЛ будут транслироваться на телеканалах бесплатно.