Об этом сообщает The Sun. Дауден подчеркнул, что такое решение согласовано со всеми инстанциями и ситуация согласована с эпидемиологами.
Также министр сказал, что матчи АПЛ будут транслироваться на телеканалах бесплатно.
С 1 июня в Великобритании разрешается проведение спортивных событий
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сказал, что с 1 июня официально разрешается возобновить профессиональные спортивные соревнования в стране.
Фото: АПЛ
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