Об этом сообщает издание Globes.
По информации источника, за новую виллу Абрамович заплатил 65 миллионов евро.
Сообщается, что рядом с новым домом Абрамовича находятся теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе.
Сделка была совершена в январе этого года.
Источник: Абрамович принял участие в самой дорогой сделке по жилой недвижимости в Израиле
Владелец "Челси" Роман Абрамович купил самый дорогой жилой дом в Израиле.
Фото: из открытых источников
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