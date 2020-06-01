Источник: Абрамович принял участие в самой дорогой сделке по жилой недвижимости в Израиле

Владелец "Челси" Роман Абрамович купил самый дорогой жилой дом в Израиле.

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает издание Globes.



По информации источника, за новую виллу Абрамович заплатил 65 миллионов евро.



Сообщается, что рядом с новым домом Абрамовича находятся теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе.



Сделка была совершена в январе этого года.