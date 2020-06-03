"Бог хотел, чтобы я остался". Жиру объяснил решение продлить контракт с "Челси"

Форвард лондонского клуба Оливье Жиру прокомментировал продление соглашения с клубом.

Фото: "Челси"

Напомним, что Жиру подписал новый контракт до конца сезона-2021/22.



Игрок объяснил, что собирался покинуть "Челси" зимой, поскольку не получал достаточно игровой практики, чтобы поехать на чемпионат Европы, однако главный тренер Лэмпард пообещал дать ему возможность проявить себя и сдержал слово.



- Свое слово тренер сдержал, поэтому я хотел доказать, что на меня можно положиться. Я использовал свой шанс и отплатил тренеру за веру в меня и мои навыки.



Я чуть не ушел из "Челси", но Бог хотел, чтобы я остался, - цитирует игрока The Sun.