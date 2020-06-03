"Адидас" не хочет продлевать контракт с Озилом из-за его политических взглядов

Компания "Адидас" не намерена продлевать спонсорское соглашение с полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом.

Фото: Sportbox

Как сообщает Daily Mail, скорее всего причина в том, что немецкий хавбек позволил себе неподобающие политические высказывания. Также среди версий - оптимизация расходов "Адидаса".



Напомним, в 2018 году Месут Озил на своей странице в твиттере выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. Также немец столкнулся с волной критики после того, как выложил фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.



Озил и "Адидас" являются партнерами с 2013 года.