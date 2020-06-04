Пять замен и девять игроков на скамейке запасных разрешены в текущем сезоне АПЛ

В английской Премьер-лиге вступили в силу изменения, касающиеся порядка замен в матче.

Фото: Eurofotbal.cz

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Вместо трех замен разрешается провести пять, а вместо семи запасных футболистов на лавке могут разместиться девять.



АПЛ возобновится 17 июня. В эту дату состоятся два матча. "Астон Вилла" примет "Шеффилд", а "Манчестер Сити" сразится с "Арсеналом". Эти игры ранее были перенесены из-за финала Кубка лиги.



В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", набравший в 29 матчах 82 очка.