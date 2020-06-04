"Тоттенхэм" взял кредит у государства в размере 175 млн фунтов

Лондонский клуб объявил о том, что воспользовался программой помощи от государства в размере 175 миллионов фунтов.

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- Ввиду потери значительного дохода от проведения матчей и сторонних выступлений, таких как концерты и мероприятия других видов спорта, наши предполагаемые потери могут превысить 200 млн фунтов за период до июня 2021 года, - сообщил клуб.



Отмечается, что средства не будут использоваться на трансферы. Деньги нужны по большей части для того, чтобы хранить их в качестве подушки безопасности.



Лондонская команда в текущем сезоне АПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.



АПЛ возобновится 17 июня. В эту дату состоятся два матча. "Астон Вилла" примет "Шеффилд", а "Манчестер Сити" сразится с "Арсеналом". Эти игры ранее были перенесены из-за финала Кубка лиги.



В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", набравший в 29 матчах 82 очка.