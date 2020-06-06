"Ливерпуль" не будет делать новых приобретений в летнее межсезонье.
Как сообщает ВВС, руководство английского клуба довольно нынешним составом команды.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может приобрести форварда "Лейпцига" Тимо Вернера и нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Однако вчера стало известно, что Вернер уже договорился о контракте с "Челси".
"Ливерпуль" в нынешнем сезоне АПЛ занимает первое место в турнирной таблице.
"Ливерпуль" не собирается покупать игроков в летнее трансферное окно
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