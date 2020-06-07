- Если это случится в 12-м или 13-м туре следующего сезона, и мы захотим отпраздновать чемпионство, кто нас остановит? Трофей все еще будет у нас, мы проедемся с ним по городу на автобусе, - цитирует специалиста Goal.
Напомним, АПЛ возобновится 17 июня. Первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль", набравший 82 очка в 29 турах. В тройку также входят "Манчестер Сити" и "Лестер".
У ближайшего преследователя отставание от "мерсисайдцев" составляет 25 очков. Команда Юргена Клоппа потерпела лишь одно поражение. Если "Ливерпуль" наберет 104 очка, то побьет рекорд двухлетней давности (100 очков), установленный "горожанами".
"Ливерпуль" не собирается отказываться от празднования чемпионства в случае победы в АПЛ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в случае победы в текущем розыгрыше АПЛ команда отпразднует чемпионство в следующем сезоне из-за пандемии.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!