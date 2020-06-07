"Ливерпуль" не собирается отказываться от празднования чемпионства в случае победы в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в случае победы в текущем розыгрыше АПЛ команда отпразднует чемпионство в следующем сезоне из-за пандемии.

Фото: Global Look Press

- Если это случится в 12-м или 13-м туре следующего сезона, и мы захотим отпраздновать чемпионство, кто нас остановит? Трофей все еще будет у нас, мы проедемся с ним по городу на автобусе, - цитирует специалиста Goal.



Напомним, АПЛ возобновится 17 июня. Первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль", набравший 82 очка в 29 турах. В тройку также входят "Манчестер Сити" и "Лестер".



У ближайшего преследователя отставание от "мерсисайдцев" составляет 25 очков. Команда Юргена Клоппа потерпела лишь одно поражение. Если "Ливерпуль" наберет 104 очка, то побьет рекорд двухлетней давности (100 очков), установленный "горожанами".