Напомним, тогда национальная команда под руководством Черчесова добралась до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии. Сообщалось, что после турнира у Артёма Дзюбы были предложения из АПЛ.
- Самый серьезный интерес возникал со стороны "Кардифф Сити" и "Вест Хэма". В первый клуб Артем сам отказался переходить — команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. "Вест Хэм" Мануэля Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из "Депортиво".
Компании Мендеша мы с Артемом давали авторизацию на ведение переговоров с "Эвертоном" и "Ньюкаслом", однако до перехода дело в итоге не дошло, - приводит "СЭ" слова Агузарова.
Также агент заявил, что когда травмировался форвард "Тоттенхэма" Кейн, наставник "шпор" Жозе Моуринью звонил его знакомому и расспрашивал насчёт Дзюбы.
В текущем сезоне российский нападающий провёл в рамках РПЛ 21 матч, забил 13 голов и сделал десять результативных передач. Питерский клуб лидирует в лиге после 22-х туров с отрывом в девять очков.
В первом туре после возобновления чемпионата "Зениту" предстоит сыграть против ЦСКА.
Агузаров рассказал о том, как Дзюба мог перейти в английский клуб
Юрист наставника сборной России Станислава Черчесова, а также футбольный агент Алан Агузаров рассказал о возможностях игрока "Зенита" Артёма Дзюбы уехать в АПЛ после чемпионата мира в России.
Фото: Rusfootball.info
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