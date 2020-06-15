Матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов

Матчи чемпионата Англии на Okko Спорт будут показаны с виртуальным шумом стадионов.

Фото: АПЛ

Об этом сообщил руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Cпорт Михаил Гершкович.Он отметил, что зрители самостоятельно смогут выбрать аудиодорожку с полноценным шумом стадиона, дополняющим оригинальный звук.Напомним, чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 17 мая.В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", набравший 82 очка в 29 турах.