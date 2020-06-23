"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" в лондонском дерби

Чемпионат Англии, 31 тур



"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 2:0

Матч 31 тура АПЛ закончился уверенной победой "шпор" (2:0).Голами отличились Харри Кейн и забивший в свои ворота Соучек. Оба гола были забиты по ходу второго тайма.Благодаря этой победе "Тоттенхэм" поднялся на седьмую строчку, опередив "Шеффилд" как минимум до матча "клинков" в текущем туре. "Вест Хэм" остаётся вплотную к зоне вылета.Голы: Соучек, 65 (авто.), Кейн, 82.: Льорис, Дэвис, Санчес, Орье, Моура, Дайер, Алли (Ламела, 59), Сиссоко, Ло Чельсо, Мин, Кейн: Фабиански, Бальбуэна, Фредерикс, Крессвел, Диоп, Соучек, Райс, Ноубл, Форнальс, Антонио, Боуэн: Форнальс, 15, Ноубл, 26, Кейн, 51, Дэвис, 67.