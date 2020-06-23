Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала". Луиз вышел на поле в составе "канониров" 26 раз в секущем сезоне АПЛ, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. На счету Мари 2 игры за лондонцев. Сьос провел 16 матчей и сделал 2 ассиста. Соареш вышел на поле в 16 играх и сделал 1 голевой пас.
"Арсенал" находится на 10-м месте таблицы, имея в активе 40 очков.
Давид Луиз, Себальос и еще 2 игрока "Арсенала" продлили контракты с клубом
Игроки лондонского клуба Пабло Мари и Седрик Соареш подписали долгосрочные контракты, Давид Луиз был продлен на год, также продлена аренда Дани Сьоса из "Реала" до конца сезона 2019/20.
Фото: ФК "Арсенал"
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