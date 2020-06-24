Экс-полузащитник "МЮ": вы видите множество темнокожих футболистов, но почему темнокожих тренеров не много?

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Куинтон Форчун выразил мнение о том, почему так мало темнокожих тренеров у руля футбольных клубов.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

- Я хочу, чтобы меня нанимали на работу в связи с моими умениями. Хочу, чтобы меня всегда судили по личности и по тому, что я в состоянии дать команде, а не на основании цвета моей кожи. Когда вы смотрите игру, видите множество темнокожих футболистов. Почему же темнокожих тренеров немного? Я не знаю, какова причина, - цитирует Форчуна ESPN.



Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс по всему миру. Игроки европейских команд выходят на поле в специальных футболках, а также принимают участие в челленджах и акциях.