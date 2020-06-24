Клопп: Гвардиоле стоит играть в покер

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на слова наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

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Испанский специалист сказал, что не будет выставлять сильнейший состав во встрече с "Челси", чтобы лучше подготовить лидеров к игре в рамках Кубка Англии.



- Он правда это сказал? Пеп... Вероятно, ему стоит играть в покер. Мне очень нравится их футбол. Мы отличаемся от них, но так и надо. Мы не можем быть как "Манчестер Сити", у нас слишком разные стили, - цитирует Клоппа Goal.



"Ливерпуль" занимает лидирующую строчку в таблице АПЛ, имея в активе 86 очков. Для того, чтобы стать чемпионом им требуется набрать 2 балла. Если "Манчестер Сити" потеряет очки сегодня в матче с "Челси", то "мерсисайдцы" автоматически возьмут титул.



Отметим, что до конца чемпионата Англии остаётся семь туров.