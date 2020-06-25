"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии

"Ливерпуль" после 31-го тура АПЛ стал чемпионом Англии.
Мерсисайдцы завоевали титул впервые за последние 30 лет. В последний раз они становились чемпионами страны в 1990 году.

"Ливерпуль" стал чемпионом после того, как "Манчестер Сити" в 31-м туре проиграл "Челси" в гостях со счётом 1:2. Теперь "горожане" отстают от лидера на 23 очка. Даже теоретически они не смогут отыграть это отставание в семи оставшихся матчах сезона.


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Теги: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ
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