"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии

"Ливерпуль" после 31-го тура АПЛ стал чемпионом Англии.



Мерсисайдцы завоевали титул впервые за последние 30 лет. В последний раз они становились чемпионами страны в 1990 году.



"Ливерпуль" стал чемпионом после того, как "Манчестер Сити" в 31-м туре проиграл "Челси" в гостях со счётом 1:2. Теперь "горожане" отстают от лидера на 23 очка. Даже теоретически они не смогут отыграть это отставание в семи оставшихся матчах сезона.