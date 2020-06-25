Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с чемпионством.
Фото: Getty Images
Напомним, во вчерашнем матче подопечные Гвардиолы потерпели поражение от "Челси" со счетом 1:2, тем самым сделав мерсисайдцев чемпионами за 7 туров до конца чемпионата. Разница между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" - 23 очка.

- Это был великолепный сезон в их исполнении! Мы будем стараться сократить отрыв, потому что 20 очков - это очень много. "Ливерпуль" после победы в Лиге чемпионов обрёл уверенность в себе и каждый тур играл как последний, - сказал испанец в интервью после матча.

Мерсисайдцы завоевали титул впервые за последние 30 лет. В последний раз они становились чемпионами страны в 1990 году.


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль АПЛ
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