Робертсон: еще немного пивка для Клоппа, и мы сможем выбить два выходных

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился эмоциями после того, как его команда стала чемпионом Англии.

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Напомним, во вчерашнем матче "Манчестер Сити" потерпел поражение от "Челси" со счетом 1:2, тем самым сделав мерсисайдцев чемпионами за 7 туров до конца чемпионата. Разница между "Ливерпулем" и "горожанами" - 23 очка.



- Нам пришлось 13 недель ждать. Но многим нашим болельщикам приходилось ждать 30 лет. Надеюсь, они повеселятся этой ночью, мы тоже ей насладимся.



Еще немного пивка для тренера, и мы сможем выбить два выходных. Ему и так уже хорошо, но нам, возможно, нужно долить ему еще пару раз, - цитирует Робертсона BBC.



Как известно, "Ливерпуль" отмечал чемпионство всей командой в одном из отелей.