Гвардиола - о чемпионском коридоре "Ливерпулю": они это заслужили

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его команда устроит для "Ливерпуля" чемпионский коридор на своем стадионе.

Фото: Reuters

- Конечно, мы организуем "Ливерпулю" чемпионский коридор. Мы сделаем это, потому что они это заслужили, - цитирует Гвардиолу The Mirror.



Напомним, в матче прошлого тура подопечные Гвардиолы потерпели поражение от "Челси" со счетом 1:2, тем самым сделав мерсисайдцев чемпионами за 7 туров до конца. Разница между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" - 23 очка.



Мерсисайдцы завоевали титул впервые за последние 30 лет. В последний раз они становились чемпионами страны в 1990 году.