В Англии утвердили программу, которая поможет тренерам африканского и азиатского происхождения

В английском футболе утвердили новую систему, призванную увеличить число тренеров африканского и азиатского происхождения и представителей этнических меньшинств.

Фото: Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт АПЛ. Ассоциация профессиональных футболистов будет помогать таким игрокам искать работу, трудоустраивать их в качестве тренеров и т.д.



Будущие специалисты будут работать в клубах, начиная с Чемпионшипа и ниже. Планируется трудоустроить до шести тренеров за сезон. Финансирует эту программу АПЛ и Ассоциация профессиональных футболистов. Также соискатели будут получать стипендию.



Такой проект был запущен еще в 2015 году. Новые изменения позволят внедрить большее количество новых тренеров.