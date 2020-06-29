Клопп рассказал о трансферных планах "Ливерпуля" на летнее трансферное окно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением по поводу грядущего усиления команды.

Фото: FC "Liverpool"

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ "Ливерпуль" стал чемпионом. Это первый титул красных за 30 лет.



"У нас есть не стартовый состав из 11 игроков, у нас есть 16 или 17 человек, которые могут играть на одном уровне. Мы должны использовать это на 100 процентов. Мы не можем тратить миллионы, миллионы и миллионы, чтобы просто так покупать игроков. Мы никогда не хотели этого", - приводит слова тренера The Telegraph.



Также немецкий специалист отметил, что коронавирус повлиял на экономику футбольных клубов, поэтому ожидать множества переходов в грядущее трансферное окно не стоит.



Отметим, что "Ливерпуль" под руководством Клоппа побил рекорд, став чемпионом за семь туров до окончания чемпионата Англии.