Стартовые составы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": обе команды сыграют основой

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп определились с составами своих команд на матч 32-го тура АПЛ. Для "Ливерпуля" это первая игра в статусе чемпиона Англии текущего сезона.

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Несмотря на отсутствие в матче турнирного значения, оба наставника выставили основные составы, задействовав доступных на данный момент звезд.



"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Гарсия, Лапорт, Менди - Родриго, Гюндоган, Де Брюйне - Фоден, Жезус, Стерлинг.



"Ливерпуль": Алиссон - Трент, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум - Мане, Салах, Фирмино.



По итогам 31 тура "Ливерпуль" опередил "Сити" на 23 очка и оформил самое раннее чемпионство в истории.