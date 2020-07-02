Клопп прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после поражения от "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Ливерпуль"

- В матче было множество моментов, и "Сити" использовал их. У нас были опасные эпизоды, когда мы были действительно близки к изменению хода игры, но "Сити" использовал наши ошибки, а мы их - нет.



Я хотел увидеть серьезное отношение, и парни действительно бились. Никто не говорил, что им безразличен результат, - цитирует Клоппа BBC.



"Ливерпуль" вышел на поле впервые после оформления титула чемпиона Англии и был разгромлен "Манчестер Сити" (4:0) в рамках 32-го тура АПЛ.



После поражения, которое стало для "Ливерпуля" вторым в 32 играх АПЛ, разрыв между мерсисайдцами и "горожанами" составляет 20 очков. "Ливерпуль" стал чемпионом впервые с 1990 года.