Гвардиола: прямо сейчас Де Брюйне - лучший полузащитник мира. И он может стать ещё лучше

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника команды Кевина де Брюйне.



Фото: Goal

Накануне в матче АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счётом 4:0.



"Кевин де Брюйне - действительно очень и очень хороший игрок. В нём есть что-то уникальное. Он прекрасно видит поле и двигается, у Кевина есть характер. Он забил четыре мяча после того, как у нас были с этим проблемы.



Прямо сейчас он является лучшим полузащитником мира. И он может стать ещё лучше, он сам знает как", - цитирует Гвардиолу Goal.com.