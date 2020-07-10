Источник: апелляция "Манчестер Сити" по делу об исключении клуба из Лиги чемпионов будет удовлетворена

Журналист ВВС Иан Чизмен сообщил, что CAS отменит дисквалификацию "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов.

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"Похоже, что "Манчестер Сити" будет полностью оправдан со стороны CAS по обвинениям со стороны УЕФА. Пока ничего не подтверждено. Узнаем в субботу или понедельник", - написал Чизмен.



"Горожане" были отстранены от еврокубков на два года из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Также на английский клуб был наложен штраф в размере 30 млн евро.



"Манчестер Сити" продолжает борьбе в текущем сезоне Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команда Хосепа Гвардиолы обыграла "Реал" со счетом 2:1. В августе пройдет ответная встреча.