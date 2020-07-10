Игрок АПЛ написал анонимное письмо, в котором признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Издание The Sun опубликовало анонимное письмо футболиста АПЛ, который признался в своих сексуальных предпочтениях.
Фото: shutterstock/vostock-photo
Открытое письмо, адресованное властям и болельщикам, было передано изданию организацией, которая борется с гомофобией и расизмом в футболе.

- Есть кое-что, что отличает меня от других футболистов АПЛ. Я гей. Даже написать это в письме - уже большой шаг для меня.

Только члены моей семьи и некоторые друзья знают о моей сексуальной ориентации. Я не готов поделиться этим с командой и тренером. Это сложно. Я искренне надеюсь, что однажды смогу признаться.

Каково жить так? Иногда это просто кошмар. Это все больше и больше влияет на мое психическое здоровье. Я чувствую себя в ловушке, и я боюсь, что раскрытие правды о том, кто я, только усугубит ситуацию.

Мне не хватает отношений. Я в том возрасте, когда мне хотелось бы их иметь. Но из-за того, чем я занимаюсь, уровень доверия к долгосрочному партнеру должен быть невероятно высоким. Сейчас я избегаю отношений.

Я не думаю, что футбол готов к каминг-ауту. В футболе должны произойти радикальные изменения, чтобы я почувствовал, что готов сделать этот шаг.

Ассоциация профессиональных футболистов заявляет, что готова помочь игроку сделать каминг-аут. Они говорят, что помогут консультациями и поддержкой. Но суть не в этом. Если бы мне была нужна консультация, я бы в любой момент записался на сеанс.

Футбольные власти должны работать над осведомленностью фанатов, игроков, тренеров – всех.

Реальность такова, что в футболе все еще существует огромное количество предубеждений. Бесчисленное множество раз я слышал гомофобные крики и комментарии фанатов, которые не относились к кому-то конкретному. Во время матчей меня это не беспокоит, я слишком сосредоточен на игре. Когда я возвращаюсь в самолет или автобус, тогда это добирается до меня.

Все может дойти до точки, когда я больше не смогу жить во лжи. В таком случае мой план - завершить карьеру пораньше и признаться. Возможно, я выкидываю несколько лет карьеры, приносящей большой доход. Но нет цены спокойствию. Я не хочу жить так вечно, – приводит издание слова футболиста.


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Теги: АПЛ
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