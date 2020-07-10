Де Брюйне не собирается уходить из "Ман Сити", даже если CAS оставит в силе двухлетний запрет на участие в еврокубках

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне планирует остаться в клубе.



Как сообщает Daily Mail, бельгиец не намерен покидать "Ман Сити" даже если CAS оставит в силе дисквалификацию клуба из еврокубков на два года.



"Манчестер Сити" из-за нарушения правила финансового fair play получил запрет на участие в еврокубках. Клуб подал апелляцию в CAS, результаты станут известны в понедельник.