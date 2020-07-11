Моуринью верит, что "Тоттенхэм" выиграет при нем трофеи

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что клуб завоюет трофеи под его руководством.

ВВС

"Клоппу в "Ливерпуле" потребовалось четыре года. Он приобрели одного из лучших вратарей, одного из лучших защитников и так далее. У меня контракт на три года, я сосредоточен на работе. Я верю, что за это время мы можем выиграть трофеи. Если мы этого не сделаем, но клуб добьется этого в новую эру, уже без меня, я буду счастлив", - приводит слова BBC Sport.



"Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков.