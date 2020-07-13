"Манчестер Сити" отреагировал на решение отменить дисквалификацию клуба в еврокубках

"Манчестер Сити" выступил с заявлением относительно решения спортивного арбитражного суда отменить дисквалификацию в еврокубках.

Фото: © REUTERS

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" будет дисквалифицирован из Лиги чемпионов на два года и заплатит штраф 30 млн евро.



"Приветствуем решение и видим в нем подтверждение позиции клуба и совокупности доказательств, которые нам удалось предоставить. "Манчестер Сити" выражает свою благодарность членам комиссии за их усердие и профессионализм в ходе рассмотрения дела. Сейчас мы с юристами ожидаем полное решение суда", - говорится на официальном сайте "горожан".