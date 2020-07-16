"Гвардиолу и Клоппа вы об этом не спрашиваете". Моуринью разозлился на вопрос журналиста

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью резко отреагировал на вопрос журналиста о причинах невыхода в стартовом составе на матч с "Ньюкаслом" (3:1) Стивена Бергвейна.

Фото: PA

Голландец вышел на замену, а уже спустя три минуты отдал голевую передачи.



"Вы задаёте такие вопросы мне, но не Лэмпарду, Клоппу, Гвардиоле – всем тренерам больших клубов с большими игроками. Ощущение, что я единственный, кто должен выпускать в стартовом составе 15 человек. Или у меня нет права оставлять хороших игроков на скамейке?



Выпустил я в старте Бергвейна, вы бы спросили, что нужно было сделать для попадания в основу Лукасу или Сону. Да ничего. Им нужно просто быть в команде. Если "Тоттенхэм" хочет соперничать с лучшими, у него должно быть не 11 хороших игроков, а больше", — приводит слова Моуринью Sky Sports.



За два тура до финиша чемпионата Англии "Тоттенхэм" идет на седьмой позиции, на одно очко отставая от "Вулверхэмптона".