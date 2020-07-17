"Ливерпуль" поучаствует в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества

"Ливерпуль" примет участие в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества.



"Ливерпуль" примет участие в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества.



Как сообщает Sky Sports, виртуальный парад пройдет впервые в истории.



С 20 июля "Ливерпуль" окрасит клубную символику в социальных сетях в радужные цвета.



"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии. В активе мерсисайдцев 93 очка.