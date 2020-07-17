"Ливерпуль" примет участие в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Как сообщает Sky Sports, виртуальный парад пройдет впервые в истории.
С 20 июля "Ливерпуль" окрасит клубную символику в социальных сетях в радужные цвета.
"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии. В активе мерсисайдцев 93 очка.
"Ливерпуль" поучаствует в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества
"Ливерпуль" примет участие в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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