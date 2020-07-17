Напомним, чемпионом Англии стал "Ливерпуль". Подопечные Юргена Клоппа с большим преимуществом находятся на высшей строчке турнирной таблицы. Серебряные медали заберет "Манчестер Сити".
Борьба разворачивается за третье место. На него претендуют "Челси", "Лестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". До конца сезона АПЛ осталось два тура.
Источник: BBC
Стало известно, когда на трибуны стадионов Англии пустят зрителей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что зрителей начнут пускать на трибуны в октябре этого года.
Фото: sportslens.com
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