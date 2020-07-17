Стало известно, когда на трибуны стадионов Англии пустят зрителей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что зрителей начнут пускать на трибуны в октябре этого года.

Фото: sportslens.com

Напомним, чемпионом Англии стал "Ливерпуль". Подопечные Юргена Клоппа с большим преимуществом находятся на высшей строчке турнирной таблицы. Серебряные медали заберет "Манчестер Сити".



Борьба разворачивается за третье место. На него претендуют "Челси", "Лестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". До конца сезона АПЛ осталось два тура.



Источник: BBC