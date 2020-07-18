"Канонирам" удалось обыграть команду Пепа Гвардиолы со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
- Я счастлив, горжусь своими игроками. Грустно, что не можем насладиться этим моментом с болельщиками. Вот как нужно играть против этого соперника. Нужно выжимать максимум и идти до конца.
У нас была невероятная неделя, одержали победу над двумя лучшими командами Европы, такое случается не каждый день, - цитирует Артету BBC.
Отметим, что Микель Артета три года работал с Гвардиолой в "Манчестер Сити" в качестве ассистента.
В финале Кубка Англии "Арсенал" сыграет с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Челси". Победитель в этой игре определится сегодня. Начало встречи в 20.00 по мск.
Артета - о "Ливерпуле" и "Сити": одержали победу над двумя лучшими командами Европы
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии с "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Арсенал"
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