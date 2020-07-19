Фил Невилл - о де Хеа: в нем невозможно узнать футболиста, который становился игроком года

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл раскритиковал вратаря "дьяволов" Давида де Хеа после поражения от "Челси" (1:3) в полуфинале Кубка Англии.



- В нем сейчас невозможно узнать футболиста, который становился игроком года. Будь я Сульшером, я бы волновался. Ему все еще доверяют, но он растерял всю уверенность, - приводит слова бывшего футболиста Daily Mail.



После 36 туров чемпионата Англии "Юнайтед" занимает пятое место в чемпионате. В текущем сезоне испанский вратарь провёл за "Манчестер" 36 матчей в рамках АПЛ, десять из них де Хеа провёл насухо.