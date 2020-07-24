Как сообщает пресс-служба лиги, сезон стартует 12 сентября. Завершится чемпионат 23 мая.
В нынешнем сезоне чемпионство оформил "Ливерпуль". 26 июля пройдут матчи 38-го тура чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне матчи АПЛ также будут проходить без болельщиков до тех пор, пока не появится вакциона от коронавирусной инфекции.
Чемпионат Англии начнется 12 сентября
Названа дата начала нового сезона английской Премьер-лиги.
reuters.com
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