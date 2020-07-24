Чемпионат Англии начнется 12 сентября

Названа дата начала нового сезона английской Премьер-лиги.

reuters.com

Как сообщает пресс-служба лиги, сезон стартует 12 сентября. Завершится чемпионат 23 мая.



В нынешнем сезоне чемпионство оформил "Ливерпуль". 26 июля пройдут матчи 38-го тура чемпионата Англии.



Ранее сообщалось, что в новом сезоне матчи АПЛ также будут проходить без болельщиков до тех пор, пока не появится вакциона от коронавирусной инфекции.