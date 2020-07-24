Гвардиола получит на летние трансферы 330 млн евро

Руководство "Манчестер Сити" выделит главному тренеру Хосепу Гвардиоле на летние трансферы 330 миллионов евро.
thesun.co.uk
Английский клуб намерен усилить позицию центрального защитника, вингера и атакующего полузащитника, сообщает Sport.es. В оборону "горожане" хотят приобрести двух игроков - левоного и правоногого футболистов.

"Манчестер Сити" в нынешнем сезоне занимает второе место в турнирной таблице. В активе "Сити" 78 очков после 37 туров.


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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