28-летний немецкий игрок перенес операцию из-за подколенного сухожилия и вернется на поле не раньше октября.
Мустафи получил травму в матче 1/2 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити" (2:0).
В минувшем сезоне АПЛ Мустафи в составе "Арсенала" провел 15 матчей.
Источник: официальный сайт "Арсенала"
Мустафи не поможет "Арсеналу" до конца октября
Защитник лондонского "Арсенала" Шкодран Мустафи угодил в лазарет команды.
Фото: Goal.com
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