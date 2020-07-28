Мустафи не поможет "Арсеналу" до конца октября

Защитник лондонского "Арсенала" Шкодран Мустафи угодил в лазарет команды.

Фото: Goal.com

28-летний немецкий игрок перенес операцию из-за подколенного сухожилия и вернется на поле не раньше октября.



Мустафи получил травму в матче 1/2 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити" (2:0).



В минувшем сезоне АПЛ Мустафи в составе "Арсенала" провел 15 матчей.



Источник: официальный сайт "Арсенала"