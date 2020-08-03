Санчо близок к переходу в "МЮ"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Фото: © Global Look Press

По данным The Guardian, сейчас стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Известно, что контракт с 20-летним англичанином будет рассчитан до 2025 года.



В прошлом сезоне Санчо принял участие в 44 матчах, забил 20 голов и сделал 20 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 117 млн евро.