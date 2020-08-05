По данным Bild, переговоры находятся в продвинутой стадии. Сумма трансфера составит около 100 миллионов евро. 20-летний футболист будет зарабатывать в английском клубе 17,6 млн евро в год. В "Боруссии" его зарплата составляет 6 миллионов.
Соглашение Санчо с "МЮ" будет рассчитано на 5 лет.
Санчо будет зарабатывать в "МЮ" более 17 млн евро в год
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".
eurosport.de
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