"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Гвардиолой, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов

Руководство "Манчестер Сити" продолжает поддерживать главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу, несмотря на вылет команды из Лиги Чемпионов.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Более того, во избежание неопределенностей клуб готов продлить контракт с испанцем. Срок действующего соглашения "Ман Сити" с Гвардиолой истекает в 2021 году.



Сообщается, что вылет из Лиги Чемпионов не повлияет на трансферную политику клуба. Руководство планирует сделать несколько серьёзных приобретений, а некоторые игроки покинут команду.



Минувший сезон АПЛ "Манчестер Сити" завершил на 2 месте с отставанием на 18 очков от первого "Ливерпуля". 15 августа команда Гвардиолы вылетела из Лиги Чемпионов на стадии 1/4 после поражения от "Лиона" (1:3).