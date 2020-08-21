Переговоры о переходе Тиагу Силвы в "Челси" находятся в продвинутой стадии

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва близок к трансферу в "Челси" на правах свободного агента.

Фото: ФК "ПСЖ"

У 35-летнего бразильца истекает контракт с чемпионом Франции, футболист хочет продолжить карьеру в АПЛ. Переговоры представителей Силвы и лондонского клуба находятся в продвинутой стадии, сообщает журналист The Athletic Лиам Туми. По информации источника, бразильцу и "Челси" еще предстоят переговоры по сроку контракта.



Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Тиагу Сильве со стороны "Фиорентины" и "Эвертона". Силва защищает цвета "ПСЖ" с 2012 года. За это время бразилец 7 раз становился чемпионом Франции. За сборную Бразилии Силва дебютировал в 2008 году.