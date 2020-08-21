Французом всерьёз заинтересован "Арсенал". Сообщается, что представители лондонского клуба уже провели переговоры со спортивным директором "Лиона" Жуниньо. Также на футболиста претендует "Манчестер Сити", который контактировал с "Лионом" после вылета французов из Лиги Чемпионов, сообщает ESPN. Помимо клубов АПЛ к Ауару проявляют интерес "Ювентус" и "ПСЖ".
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Франции 22-летний полузащитник провёл 25 игр, в которых забил 3 гола. "Лион" по итогам турнира занял 7 место. Также французский клуб дошёл до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Баварии" (3:0).
СМИ: за Ауара поборется "Ман Сити" и "Арсенал"
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар близок к продолжению карьеры в АПЛ.
Фото: ФК "Лион"
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